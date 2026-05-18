大相撲夏場所は１８日、東京・両国国技館で９日目の取組が行われ、前日初黒星を喫した大関霧島は平幕若元春を寄り倒し、勝ち越し一番乗り。大関琴桜は豪ノ山の引き技で土俵を割り、泥沼の５連敗で７敗。小結若隆景は関脇琴勝峰に寄り切られ、この日敗れた平幕翔猿とともに２敗に後退。琴勝峰は５連勝で６勝。関脇熱海富士は平幕大栄翔を落ち着いて押し出して３連勝で５勝とし、今場所初めて白星を先行させた。