お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良（44）が4日に配信されたABEMA「ななにー地下ABEMA」（後8・00）に出演。寿司職人を兼ねるようになってからの年収について語った。この日は「転職して人生激変！？転職HIGH？&LOW？」と題し、転職で人生を変えたゲストが年収をぶっちゃけるという企画を実施。ゲストの1人として紹介された川島は「転職はしていないんですよ」「芸人もやりながら、お寿司職人です」と打ち明けた。「