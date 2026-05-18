俳優町田啓太（35）が、17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。映画でダンサー役を演じたことについて語った。町田はダンサーを目指し芸能界へ。LDHに所属し、GENERATIONSの候補生になるもけがで断念。「20歳で自分の夢を諦めてみたいなこと。やっぱりそれはとてつもなくキツかったですね」と語った。MCの山崎育三郎が「Netflixのダンサー役が話題になりましたけど」と、町田がダンサー杉木信也役を