クッキー専門店「ステラおばさんのクッキー」では、毎月19日に、一部店舗で「クッキー詰め放題」イベントを開催しています。一日限定のキャンペーン！ 「クッキー詰め放題」では、ケースから好きなクッキーをトングで袋詰めにできます。ジッパー付きの袋に、ジッパーが閉まるまで詰められるドキドキのチャレンジイベントです。クッキーは人気ナンバー1のチョコレートチップクッキーや季節限定クッキーなどが用意されています。詰め