食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年5月18日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。忙しい毎日を助ける冷凍食品がお得！まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。●ニチレイ 本格炒め炒飯 450g商談時使用売価972円から6.6割引の322円に。●Table Mark（テ