5月18日、大阪エヴェッサは、青木保憲、坂本聖芽の2選手と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。両選手とも複数年契約を結んでおり、来シーズンが2年契約の2年目となる。 30歳の青木は、182センチ84キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校から筑波大学を経てプロ入りし、昨夏に仙台89ERSから大阪へ移籍した。新天地で迎えた今シーズンは、主にスタータ}