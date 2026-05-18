いろいろあった東出昌大が山奥で暮らすようになって、もう5年もたつのだという。映画『桐島、部活やめるってよ』（2012年）でノーブルな男子高校生を演じ、日本アカデミー賞新人賞を獲得して華々しくデビューした俳優はその後、大きなスキャンダルによってキャリアの転換を強いられた。そうして至った山奥への移住が報じられると、その生活は羨望と、少しの奇異の目を持って世間に受け止められている。 （関