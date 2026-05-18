5月16日、17日に横浜BUNTAIで「三井不動産カップ2026（神奈川大会）バスケットボール女子日本代表国際試合」が開催され、女子日本代表が女子ラトビア代表を相手に2連勝を飾った。この強化試合でひときわ注目を集めたのが、第1次強化合宿に招集されたメンバーのなかで唯一の大学生である後藤音羽（東京医療保健大学）だ。 チーム最年少で19歳の後藤は、GAME1で21分13秒出場して8得点2リバウンド2スティ&#