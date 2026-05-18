桑田佳祐が、6月24日にリリースするCDシングル『人誑し / ひとたらし』のジャケットデザインを公開した。 （関連：宮本浩次、桑田佳祐、稲葉浩志……ソロとしても活発に活動するトップシンガーたち） 公開となったジャケットには、ゴミ袋や廃品に混じって横たわる桑田のポートレートがデザインされており、現在制作中のMVのワンシーンを切り出したものであることが明らかになっている。MVは近