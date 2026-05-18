今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１６０円を意識した円安進行があるかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円４０～１５９円５０銭。 きょうは、米金利上昇や原油高、それに２６年度補正予算での赤字国債発行への思惑も重なり、ドル買い・円売りが強まり一時１５９円００銭台に円安が進んだ。為替介入に絡む動きも警戒されるなか、明日にかけて一段のドル高・円安が進むかが注視される。