■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０５月１８日１５８円９２～９３銭（△０．４８） ０５月１５日１５８円４４～４５銭（△０．５２） ０５月１４日１５７円９２～９３銭（△０．０８） ０５月１３日１５７円８４～８５銭（△０．３４） ０５月１２日１５７円５０&#