日銀が１８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円９２～９３銭と前日に比べ４８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円８５～８９銭と同４８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３１～３３ドルと同０．０００５ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS