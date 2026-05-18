東京の水上から眺める、圧倒的なパノラマと伝統の味。江戸前汽船は、新木場桟橋を発着し東京スカイツリー周辺を巡る「隅田川周遊2.5時間ランチクルーズプラン」を、2026年7月12日より日曜・祝日の昼便限定で定例運航します。今春の限定運航では満席が続出したこの人気プラン。国産牛ステーキともんじゃ焼き食べ放題という贅沢な食に加え、隅田川に架かる歴史的橋梁や鉄道橋を真下から仰ぎ見る、インフラファン垂涎の絶景が楽しめま