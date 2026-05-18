「集大成でしょうね」2026年5月17日に開催された代表選出会見。５大会連続W杯メンバー入りを果たした長友佑都は、「今回のワールドカップを自分のサッカー人生においてどんな大会にしたいか？」と問われると、そう答えた。「ワールドカップで優勝して、最高の形で終えたい」2025年12月30日、長友はFC東京とＪ１百年構想リーグ期間の契約を更新した。つまり、W杯後の予定は白紙なわけだ。しかし──。「またワールドカップ後に