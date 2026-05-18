「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランド「RAVIJOUR （ラヴィジュール）」はこのほど、「2026 COLLECTION #5」のビジュアルを解禁。掲載アイテムは5月8日より販売開始しました。■上品な華やかさと品格を纏う、ランジェリーコレクション重なり合う花びらが