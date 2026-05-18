名ボランチとして長く活躍し、監督としては柏、横浜FC、大分、長崎を率い、先日には大分市に拠点を置くJFLのジェイリースFCのクラブアドバイザーにも就任した下平隆宏氏の連載コラム。第２回の今回も、自身が考える“ビルドアップ”について語ってもらった。――◆――◆――試合を観ていると、どこで流れが決まるのか。その分岐点の多くは、ビルドアップの局面にある。前回は「チームビルド」という視点で、強いチームに共