取材・文：ミクニシオリ撮影：渡会春加編集：松岡紘子／マイナビウーマン編集部※このインタビューは『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4のネタバレは含みませんが、過去作について触れる部分がございます。Prime Videoにて独占配信中の『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4をもって、『バチェラー・ジャパン』シーズン1からバチェラーとバチェロレッテ、そして参加者たちの旅路を見守ってきた坂東工さんが番組から“卒業”す