【家電コンサルのお得な話・297】 2026年度から「高校授業料無償化」に関する所得制限が撤廃され、全世帯を対象とする仕組みとなった。正式名称は、授業料を支援する「高等学校等就学支援金」。国の制度と同様の支援を先行して導入してきたのが大阪府や東京都である。●正式名称は高等学校等就学支援金制度見落とされがちな負担やリスクも制度の仕組みは比較的シンプルである。公立高校については授業料相当額が支給されるこ