アトレティコ・マドリードに所属するFWアントワーヌ・グリーズマンが、退団セレモニーを実施した。17日、スペイン紙『アス』が伝えている。“リトルプリンス”が、シメオネ・アトレティコの“7”が、クラブの“レジェンド”が、ついに出発する。2014年夏にロヒブランコスのシャツに袖を通したアントワーヌ・グリーズマンは、ここまでクラブ公式戦通算500試合に出場するとともに、歴代1位の通算212得点を記録したほか、2017−18