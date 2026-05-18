ドイツ２部で終盤まで昇格レースに食らいつきながらも、あと一歩届かなかった。秋山裕紀と古川陽介が所属するダルムシュタットは、シーズン終盤に入って失速。それでもチームが崩壊していたわけではない。秋山も、その空気を否定した。「チームとして落ち込んでいるわけではないですし、監督も選手に対していろんなアプローチをしてくれている。今日の試合前も『残り試合、本当に死ぬ気でやるぞ』という話で入りました」ダルム