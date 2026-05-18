【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が、6月24日にソロとして10年ぶりとなる最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」をリリースする。このたび、CDジャケットのデザインが公開された。 ■ゴミ袋や廃品に混じって横たわる桑田佳祐のポートレートがデザインされたCDジャケット 最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」は、ソロとしては2016年にリリースされた「君への手紙」以来10年ぶりと