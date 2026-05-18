5月第3週（5月11日～5月15日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇5月11日 ＪＰモルガン・フレキシブル・インカム・ファンド（毎月決算型）／ＪＦＬＩ（ＪＰモルガン・ＪＦＬＩ） 運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）（楽天・ＪＥＰＩ） 運用会社：楽天投信投資顧問 〇5月12日 アライアンス・バーン