第10回Huawei ICT Competitionアジア太平洋地域決勝大会および表彰式が、インドネシア・ジャカルタのASEAN本部にて開催され、盛況のうちに閉幕しました。本大会はファーウェイとASEAN Foundationの共催により実施され、14の国・地域から8600人を超える学生が、実践競技（クラウド、ネットワーク、コンピューティング各部門）およびイノベーション競技に参加。厳正な選考を経て、最終的に13の国・地域から160名以上の学生がアジア太