中国で外国人旅行者が出国時に消費税相当額の返金を受けられる「出国時還付」（リファンド）制度がバージョンアップし、5月18日から2．0版が正式にスタートしました。これにより、海外からの旅行者が中国で買い物をした際の税還付手続きが大幅に便利になります。まず、手続きが大幅に簡素化されます。2026年7月1日以降、還付対象となる売上額が1万元以下の申請書については「抜き取り検査」が導入されます。つまり、抽選で選ばれた