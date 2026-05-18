この記事をまとめると ■トヨタのランドクルーザーはいまでは新車でなかなか買えない人気モデルだ ■古い世代のランドクルーザーは50万kmを超えた個体でも中古で販売されている ■オーバークオリティともいえる頑丈な設計で距離がかさんでも使える個体が多いのが理由だ バスやトラック並みの走行距離でも売り物になる理由 国や地域を問わず、クロスカントリーモデルとして高い人気を誇っているトヨタのランドクルーザーシリーズ