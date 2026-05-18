日本マクドナルドは、日本各地の名物のおいしさを表現した期間限定メニュー「ご当地マック」各種を2026年5月20日から発売する。金沢「黒カレー」味のシャカシャカポテトも登場「北海道じゃがチーズてりやき」は、てりやきマックバーガーに北海道じゃがチーズ、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある味わい。価格は490円〜（以下全て税込）。「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチ