送検のため栃木県警さくら署を出る竹前海斗容疑者（手前）＝18日午前7時30分栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが18日、捜査関係者への取材で分かった。少年らからは事件について「夫婦に頼まれた」との供述が出ている。下野署捜査本部は匿名・流動型犯罪グループ（匿流）が関与しているとみて、事件に至った経緯の解明を進めるとともに、夫