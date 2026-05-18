東北電力は18日、タービン建屋内の水槽から放射性物質を含む微量の湯気が発生し、16日に原子炉を停止した女川原発（宮城県石巻市、女川町）2号機の不具合について、タービンと水槽をつなぐ弁の間に金属片が挟まり、弁が閉じ切らなかったことが原因だったと発表した。同社は金属片を除去し、18日午後、原子炉を再起動した。東北電によると、金属片は、長さ約6センチ、幅約5ミリ、厚さ約0.25ミリ。弁とタービンの間の配管をつな