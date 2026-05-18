東京都文京区の高層マンション建設計画を巡り、建設予定地に隣接する桜蔭中学・高校を運営する学校法人「桜蔭学園」が、東京都に設計の許可をしないよう求めた訴訟で、東京地裁は１８日、原告側の訴えを却下する判決を言い渡した。篠田賢治裁判長は「設計が許可されても、重大な損害が生じるおそれがあるとは言えない」と述べた。判決によると、同校と隣り合う８階建てマンションの管理組合側は２０２２年、建築基準法に基づき