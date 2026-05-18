シンガー・ソングライターのaiko（50）が17日に自身のX（旧ツイッター）を更新。北海道・函館市民会館大ホールでのライブ中、客席で起きたアクシデントについて説明した。あるファンが、近くにいた年配の男性が倒れ込んでしまったと報告。介助したというが、その後何度もスタッフが確認に来ていたという。また、aikoが通路を回っていた際にその男性とハグしている姿を見たと言い「ステージから見てくれていたんだね。やさしい