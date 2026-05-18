卓球の張本美和選手が17日までに自身のインスタグラムを更新し、兄・智和選手ら家族4人そろってのショットを公開しました。日本チームのウエアに身を包みメダルを掲げ、智和選手や両親とともに笑顔でフレームに収まった美和選手。「いつもありがとう。久しぶりに家族全員揃った大会。試合をしてる時、どんな時でもそばにいる、目線の先にいることが私にとってなにより心強かったです。普段はなかなか家族4人で揃うことがないので、