グラビアアイドルの水咲優美（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。「日本テレビダウンタウンのガキの使いやあらへんで！出演させていただきました」と報告した。番組出演時に着用した真っ赤なビキニ水着姿を披露し、「小さい頃からずっと見てたあのガキ使に…すっごいドキドキしたけどすっごい楽しくて夢のような時間だったよーー！ぱいぱいキス我慢、いかがでしたか？」と心境をつづった。さらに「インスタでは事前に