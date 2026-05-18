ソウル経済日報などが報じたところによると、韓国サムスン電子で18日間にわたってストライキが行われるようだ。工場を制御可能な規模に縮小する、緊急管理状態への移行が始まっているという（外部サイト）。サムスン電子でストライキ。半導体生産ラインの稼働率が低下、世界で3%近く供給減少へ世界中でAIへの投資が大きく進み、中でも高速なメモリの需要が極めて大きくなっている。そんな中、世界でMicronやSK Hynixを圧倒して高速