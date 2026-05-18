セガプライズより今秋、TVアニメ『名探偵コナン』の“工藤家のお茶会”の物語の中で、赤井秀一とバーボンが対峙する名シーンを再現できるフィギュアが登場します。【2026 セガプライズ 新作速報】並べて飾ると臨場感が高まるフィギュアブランド "XrossLink(クロスリンク)”。#セガプライズ より秋頃登場予定のTVアニメ『名探偵コナン』のフィギュアをご紹介✨オリジナルの台座付きです。. ✅XrossLink‐赤井秀一‐ / ‐