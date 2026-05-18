5月16日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第19話「過去からの刺客」が放送された。織田信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に城を造り始める。秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、勝家と対立。いよいよ上杉謙信軍が織田軍を撃破した1577年の「手取川の戦い」が描かれるのかと思いきや、ここから舞台が一転。秀吉の留守を預かる小一郎（仲野太賀）の話に。小一郎