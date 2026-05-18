Image;: Ttatty / Shutterstock.com 2024年3月14日の記事を編集して再掲載しています。研究によって、およそ2/3のエジプトのミイラが、何らかの寄生虫に寄生されていたことがわかったとIFLSが伝えました。身体の中から頭髪までいろんな虫がワンサカ。当時のナイル川周辺の環境の悪さが伺い知れます。22％がマラリア、40％はシラミエジプトには、王の墓が集中している「王家の谷」という場所