ことし9月に行われるアジア大会 体操の日本代表に地元勢が男女共に内定しました。 【写真を見る】アジア大会 体操の日本代表 男女共に東海勢から内定 三重･津市出身の岡村真選手（20）と愛知･半田市出身の角皆友晴選手（20） 17日まで行われた、アジア大会代表が決まる体操のNHK杯。注目は三重県津市出身の岡村真選手（20）。 技の強化に取り組んでいる段違い平行棒では、難易度の高い技の構成を見事に決めこの種目で1位。また