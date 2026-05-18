グスタボと2ショット格闘技・PRIDEなどで活躍したヴァンダレイ・シウバ氏（ブラジル）の近影がファンの間で話題になった。K-1やHERO’Sなどを舞台に戦ったアンドレ・ジダ氏が、インスタグラムにシウバ氏の写真を投稿。「RIZIN」ライト級新王者になったルイス・グスタボとの2ショットだった。グズタボが獲得したベルトを手に、師匠へ報告したようだ。この写真に日本のファンが反応。49歳になったシウバ氏はリングの上と違って