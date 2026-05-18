【モデルプレス＝2026/05/18】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】35歳日テレアナ1児の母「美味しそう」と話題の手作りカレー◆郡司恭子アナ、手作りカレー披露郡司は「豚のひき肉で 挽肉とキャベツのカレー」とつづり、レシピを参考にして作ったカレーの写真を投稿。「簡単で味が複雑でおいしいです」と仕上がりに満足した様子で紹介した。プレートには、