【モデルプレス＝2026/05/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が5月17日、自身のInstagramを更新。黒いミニワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳イコラブメンバー「華奢で憧れ」ほっそり美脚伸びるミニワンピ姿◆諸橋沙夏、美脚際立つミニスカ姿披露諸橋は「日曜日」「今日はどんな一日過ごしたのー？？」とつづり、写真を投稿。シルバーのビジューがたくさん散りばめら