【モデルプレス＝2026/05/18】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「美味しそう」と話題の車型おにぎり入り弁当◆宮崎宣子、2歳児弁当公開4月より息子の弁当作りを始めた宮崎は「また今週も始まりました お弁当」とつづり、色鮮やかな弁当の写真を投稿。以前の投稿で弁当には欠か