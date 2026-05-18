今夏も暑くなることが予想されています。できるだけ快適に過ごすなら【ワークマン】の“Xshelter（エックスシェルター）シリーズ”を取り入れてみて。表と裏で異なる機能性を備えた、暑さ軽減に役立つ特殊な素材が使用されており、これからの時季に頼りになりそうです。 高機能 × 今どきなショートブルゾン 【ワークマン】「レディースエックスシェルター暑熱αギャザӦ