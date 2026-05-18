これは筆者の知人Aさんの体験談です。結婚して初めて迎えたゴールデンウィーク。義母から「ゴールデンウィークは田植えを手伝うのが常識」と言われ、戸惑いながらも現地に向かうことになったAさん。都会育ちで農作業とは無縁だった彼女にとって、田植えなど未知の世界。むしろ初めての経験にワクワクしていました。ところが、この「田植え」、実は義母のある思惑が隠されていて──？！ 田植え？！ 楽し