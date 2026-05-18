元日本テレビのフリーアナウンサー・松本志のぶ(56)が17日、自身のインスタグラムを更新し、両国国技館で大相撲観戦をしたことを明かした。 【写真】世代もキャリアもバラバラでも話と取組は大盛り上がり 「大相撲夏場所6日目。日テレの特番収録でお世話になっていた尼崎さんにお声がけいただき、行ってきました。」と報告。「なんと、学生時代から憧れの先輩キャスター勝恵子さん、日テレ現役の後輩ア