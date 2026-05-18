アカデミー賞の主演男優賞にノミネートされた「ラリー・フリント」などで知られるウディ・ハレルソン(64)が、今後もヨーロッパの映画作品、特にフランスの映画監督たちと積極的にコラボレーションしたいという強い意欲を示した。 【写真】最新作はフランスの不条理映画共演のクリステン・スチュワート ウディはデッドラインのインタビューに対し、「ヨーロッパでは必ずし