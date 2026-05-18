国道2号 岡山県南部を東西に走る国道2号の渋滞緩和に向け、自治体や経済界の代表が立体化の早期実現を求める要望書をとりまとめました。 岡山県や市町村経済団体などでつくる「国道2号岡山バイパス渋滞対策促進期成会」の総会です。岡山県の伊原木知事ら約30人が出席しました。 国道2号の岡山市と倉敷市を結ぶ区間では、妹尾西など6つの交差点の立体化が事業化されています。ただ、現在の進捗率は約2％にとどまり