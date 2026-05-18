きゅるりんってしてみて アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」が、結成5周年を記念した初のフォトブック『きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム』を5月8日に発売。2021年１月にデビューした「きゅるりんってしてみて」は、島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむの4人からなるアイドルグループ。女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求し、Z世代女子から支持を集めてい