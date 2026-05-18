高知県須崎市の民家から室外機を盗んだとして、警察は5月18日に土佐市の50代の男を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、土佐市宇佐町の自称派遣社員・茺口貢一容疑者（54）です。警察によりますと、茺口容疑者は18日未明、須崎市の80代男性の自宅からエアコンの室外機1台を盗んだ疑いです。土佐市宇佐町で5月初旬から複数の民家の室外機が盗まれる事案が発生し、パトロールをしていた警察が&