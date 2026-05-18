高知県警は5月17日、大麻を所持していた疑いで高知県須崎市の30代の男を逮捕しました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、須崎市桑田山乙の職業不詳・中井敬也容疑者（36）です。警察によりますと、中井容疑者は5月16日に親族の家で暴れているところを警察に保護された際に、大麻と思われるものを所持していた疑いです。調べに対し中井容疑者は「大麻であるとは知りませんでした」と容疑を否認しているということで、警察は余