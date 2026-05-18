トランプ大統領は17日、SNSを更新。（アメリカトランプ大統領）『イランにとって刻一刻と時間が迫っている。早急に動き出さなければ何も残らないだろう一刻の猶予もない』攻撃の再開を示唆し、戦闘終結に向けた交渉での譲歩を迫ったのです。こうした中、ニュースサイト・アクシオスは、イランが核開発計画を巡って譲歩を拒んでいるため、トランプ氏が19日に、国家安全保障チームと軍事的な選択肢について協議する見